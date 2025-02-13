Вместо России – ЕС: как Армения выходит из-под влияния Кремля

Армянский парламент принял в первом чтении законопроект "О начале процесса вступления Армении в Европейский Союз". При этом голоса распределились довольно показательно – 63 "за" и только 7 "против".

Необратимый процесс начался

Что это значит на самом деле и какие последствия такого политического шага – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Сейчас такое решение следует расценивать как мощный политический сигнал. В его основе лежит воля армянского народа, поскольку указанный процесс сопровождается не только политической инициативой парламентариев, но и мощной работой гражданского общества и местных организаций, которые активно поддерживают законотворческую инициативу и собирают подписи в ее поддержку.

Фактически армянский парламент выражает волю народа и любые задержки или попытки свернуть с пути на сближение с ЕС – будут вызывать реакцию народа. Запущен механизм, который уже не сможет отыграть ситуацию назад.

Безусловно голосование пока не означает официальной подготовки Армении к вступлению в ЕС. Окончательное утверждение указанной инициативы возможно по результатам всенародного референдума. Все правовые процедуры потребуют длительного времени и дальнейшей политической воли, но четко понятно одно – европейская интеграция будет закрепляться в качестве единого внешнеполитического вектора страны.

Армянское руководство определило ориентир и в случае попытки отменить его, парламентарии или правительство толкнут себя в тупик. Как это сделали украинские политики накануне Революции Достоинства или грузинские – в прошлом году. Народные протесты станут неизбежными, а власть потеряет позиции.

Именно поэтому невозможно преуменьшить роль законопроекта: он зафиксировал единые рамки внешнеполитического курса. Лучше бы армянские парламентарии четко осознавали это и не использовали тему ЕС только в политической игре.

Удар по России

Случай Армении особый, поскольку пока страна еще входит в состав так называемого Евразийского союза. В России уже возникла паника по этому поводу, а отдельные марионетки режима из местного парламента отметили невозможность членства Армении в ЕС. Однако это решать не Кремлю. Армянское население будет подталкивать свой парламент к дальнейшим действиям.

Сейчас важна консолидация всех: как граждан, проживающих непосредственно в Армении, так и представителей диаспоры. Необходимо использовать все правовые механизмы, чтобы инициировать референдум о вступлении Армении в ЕС.

Реализация такого плана станет критическим ударом по российскому влиянию. В таком случае Ереван должен не только официально покинуть ОДКБ, но и прекратить свое участие в Евразийском союзе, запустив процесс деструкции пророссийских наднациональных образований в пределах так называемого постсоветского пространства.

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Вступление Армении в ЕС – не вопрос одного дня, но движение начато и остановка будет выглядеть невозможной, поскольку общество не позволит этого.

Процедура интеграции Украины в ЕС должна стать показательным примером для других стран и мотивировать новый импульс программам Восточного партнерства и расширения. В таком случае цивилизованный мир победит Россию на ее традиционном поле и в очередной раз продемонстрирует то, что "красные линии" существуют только в ненужных оговорках. На практике возможно нивелировать российский фактор не только на глобальном, но и на региональном уровне.