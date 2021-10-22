Парламент будут просить внести понятия "экотеррора" и "экорейдерства" в Уголовный кодекс

В Киеве состоялся национальный экофорум ECOBUSINESS FORUM-2021. Во время мероприятия участники обсудили вопрос "экотерроризма" и "экорейдерства" в Украине. Они подчеркнули необходимость определения этих двух понятий на законодательном уровне.

Причина в том, что вследствие екорейдерства государство может потерять миллионные инвестиции в экономику, а также в реализацию экологических проектов.

"Наш инвестиционный проект предусматривает около 30 миллионов евро. Община заинтересована в этом. На презентации появились гробы, подвозили людей, агрессивно настроенных бабулек, за ними стояли провокаторы. Мы обратились в профессиональный Союз экологов, которые бы характеризовали действия наших оппонентов, лучше бы сказать – "псевдоактивистов" и "экотеррористов". И их действия были квалифицированы как "экотерроризм", – рассказал руководитель инвестиционного проекта по разработке Беляевского месторождения Геннадий Боровиков.

Цель псевдоактивистов – завладение имуществом, а не реальная защита окружающей среды. В профильной ассоциации насчитали около ста случаев экорейдерства за год, но влиять на них через правоохранительные органы в законном порядке пока невозможно.

Для того, чтобы противодействовать экомошенникам, участники форума готовы обратиться в парламент, чтобы депутаты законодательно определили понятие "экорейдерства" или "экотеррора" и, соответственно, внесли изменения в уголовный кодекс.

"Различить, что такое экорейдерство в настоящее время, чрезвычайно трудно, потому что законодательно нет определения – что это такое. В итоге страдает от этого община, потому что не создаются рабочие места, не платятся налоги, не строят сады, больницы и многое другое. В этом я вижу проявление экотерроризма", – пояснил председатель комитета ПАЭУ по охране недр Иван Паламарчук.