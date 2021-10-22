Причина в тому, що внаслідок екорейдерства держава може втратити мільйонні інвестиції в економіку, а також в реалізацію екологічних проєктів.

"Наш інвестиційний проєкт передбачає близько 30 мільйонів євро. Громада зацікавлена у цьому. На презентації з'явились гроби, підвозили людей, агресивно налаштованих бабульок, за ними стояли провокатори. Ми звернулись до професійної спілки екологів, які б характеризували дії наших опонентів, краще б сказати – "псевдоактивістів" та "екотерористів". І їх дії були кваліфіковані як "екотероризм", – розповів керівник інвестиційного проєкту з розробки Біляївського родовища Геннадій Боровіков.

Мета псевдоактивістів – заволодіння майном, а не реальний захист довкілля. В профільній Асоціації нарахували близько ста випадків екорейдерства за рік, але впливати на них через правоохоронні органи в законному порядку наразі неможливо.

Для того, щоб протидіяти екошахраям, учасники форуму готові звернутися до парламенту, аби депутати законодавчо визначили поняття "екорейдерства" чи "екотерору" та відповідно внесли зміни до кримінального кодексу.

"Розрізнити, що таке екорейдерство на теперішній час надзвичайно важко, тому що законодавчо немає визначення що це таке. В результаті страждає від цього громада, тому що не створюються робочі місця, не сплачуються податки, не будують садочки, лікарні і багато чого іншого. У цьому я бачу прояв екотероризму", – пояснив голова комітету ПАЕУ з охорони надр Іван Паламарчук.