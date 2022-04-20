Парламент Финляндии начал слушания по вступлению в НАТО

После нападения России на Украину граждане Финляндии поддержали идею своей страны вступить в НАТО. Парламент Финляндии уже начал слушания о предстоящем вступлении в Альянс.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что ее страна "достаточно быстро" решит, подавать ли заявку на членство. Это займет несколько недель.

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Ранее Финляндия разработала отчет о необходимости вступления в Североатлантический Альянс, в котором говорилось, что это государство не имеет гарантий безопасности.

Финские СМИ сообщают, что около половины из 200 депутатов Финляндии сейчас поддерживают членство в НАТО, тогда как только около 12 выступают против.

К слову, министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто подчеркнул, что на угрозы со стороны России о каких-либо "последствиях" из-за их решения вступить в НАТО не стоит обращать большого внимания. По его словам, угрозы российских властей не повлияют на решение.

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