Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін сказала, що її країна "досить швидко" вирішить, чи подавати заявку на членство. Це займе кілька тижнів.

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Раніше Фінляндія розробила звіт щодо необхідності вступу до Північноатлантичного Альянсу, в якому йшлося про те, що ця держава немає гарантій безпеки.

Фінські ЗМІ повідомляють, що близько половини з 200 депутатів Фінляндії зараз підтримують членство в НАТО, тоді як лише близько 12 виступають проти.

До слова, міністр закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто наголосив, що на погрози з боку Росії про якісь "наслідки" через їх рішення вступити до НАТО не варто звертати великої уваги. За його словами, погрози російської влади не вплинуть на рішення.

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