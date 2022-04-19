Про це 19 квітня повідомило Міністерство оборони Фінляндії. Додаткова інформація про вміст, спосіб доставки та терміни передачі не розголошуватиметься.

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На сьогоднішньому засіданні, уряд країни нагадав, що Україна продовжує просити про матеріальну допомогу як у Європейського Союзу, так і в членів НАТО.

Відтак Фінляндія вирішила направити додаткову допомогу в зону бойових дій. Повідомляється, що Саулі Нііністьо та Міноборони країни враховували як потреби України, так і ресурси сил оборони.

Допомога західних країн: останні новини

Захід обіцяє надати Україні зброю, але роблять це дуже повільно. На це є кілька причин.

На думку Арестовича – ЄС та НАТО – це якраз ті структури, які повільно запроваджують рішення, проте згодом швидко реагують на процеси. Тож, якщо в межах країни є згода щодо постачання техніки – питання лише в темпах.

Ще одна причина у розриві комунікації. Так, днями Німеччина пообіцяла надати Україні військову допомогу, однак забула обговорити це питання з стороною отримувача. Через це посол Андрій Мельник відкрито розкритикував дії Берліну.

Остання причина, яку ігнорують представники цивілізованого світу, – це спроби Путіна перешкодити будь-яким передачам техніки чи зброї. Спершу президент Росії пробував залякати Захід. Згодом і менші країни. Наприклад у Прагу, надійшов дипломатичний лист із забороною постачати радянську техніку третім країнам без згоди Москви.

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