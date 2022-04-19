Об этом 19 апреля сообщило Министерство обороны Финляндии. Дополнительная информация о содержании, способе доставки и сроках передачи не будет разглашаться.

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На сегодняшнем заседании правительство страны напомнило, что Украина продолжает просить о материальной помощи как у Европейского Союза, так и у членов НАТО.

Следовательно, Финляндия решила направить дополнительную помощь в зону боевых действий. Сообщается, что Саули Ниинистё и Минобороны страны учитывали как потребности Украины, так и ресурсы сил обороны.

Помощь западных стран: последние новости

Запад обещает предоставить Украине оружие, но это делается очень медленно. Этому есть несколько причин.

По мнению Арестовича – ЕС и НАТО – это те структуры, которые медленно вводят решения, однако впоследствии быстро реагируют на процессы. Если в пределах страны есть согласие на поставку техники – вопрос только в темпах.

Еще одна причина в разрыве коммуникации. Да, на днях Германия пообещала оказать Украине военную помощь, однако забыла обсудить этот вопрос со стороной получателя. Поэтому посол Андрей Мельник открыто раскритиковал действия Берлина.

Последняя причина, которую игнорируют представители цивилизованного мира – это попытки Путина помешать любым передачам техники или оружия. Сначала президент России пытался запугать Запад. Впоследствии и меньшие страны. Например, в Прагу поступило дипломатическое письмо с запретом поставлять советскую технику третьим странам без согласия Москвы.

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