Про це радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів в ефірі 24 каналу.

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Він запевняє, що рішення про надання зброї – це складна політична дискусія.

"Це ж бюрократія, вони мають вивчити всі точки зору. Якщо подивитися на західну пресу, то одні пишуть, що готові надати зброю, а інші "а як ми залишимося без зброї?", – сказав радник глави ОП.

Водночас, як наголосив Арестович, швидко прийшла свій шлях Німеччина, бо вони в Бучі та Ірпені побачили те саме, що вони бачили в себе в 1945 році. Це їх дуже сильно підштовхнуло.

Рішення політично прийняте, тут питання скоріше логістики. Але Захід – це якраз структура, яка повільно запроваджує, але потім швидко робить. Якщо рішення буде прийнято – я впевнений, що вони нам нададуть зброю. Інше питання в темпах,

– заявив він.

Арестович наголосив, що Україна потребує зараз зброї на полі бою, бо якраз зараз росіяни потрохи наступають на Сході. "Ми маємо бити у відповідь, а для цього потрібна зброя", – додав він.

На думку глави ОП, головний меседж зараз – "дайте зброю, яку ми просимо". Тим більше, Україна просить небагато, ми вимагаємо мінімум, який нам потрібен для наших бойових завдань.

Чиновник додав, що є країни, які вже надали зброю швидкими темпами, і будуть надавати надалі.

Дивіться повне відео з коментарями Олексія Арестовича:



До слова, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна зможе вистояти, якщо буде мати необхідну кількість зброї. Тому потрібно оперативно доставити все, що необхідно. За її словами, наразі не потрібно робити відмінностей між важким і легким озброєнням.

Важливо! Підрозділ українських військових терміново потребує позашляховиків, аби давати відсіч ворогам. Хлопці у бою втратили частину спорядження. Волонтери, серед яких журналістка 24 каналу, організували збір грошей:



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