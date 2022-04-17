"Нептун" зацікавив світ

Авторитетне видання зазначає, що ракетний удар пор російському кораблю дав значний поштовх для України – не лише для її військових зусиль, але й для власної збройової промисловості, навіть якщо вона опирається на зброю, яку дали західні союзники.

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Марк Кансіан з Центру стратегічних і міжнародних досліджень США переконаний, що ракети "Нептун" триматимуть російський флот у страху.

Для українців, якщо вони змогли потопити чи пошкодити цей корабель своїми ракетами "Нептун" – це, перш за все, предмет гордості. Це також корисний військовий ресурс, оскільки вони зможуть стримувати російський флот,

– зазначив експерт.

Продаж зброї

Автори статті зазначають, що Україна є значним експортером зброї, зі спадщиною виробництва ракет. Росія колись була ключовим ринком експорту цієї зброї. Останніми роками українці змогли створити нові зразки, які зараз використовують у війні.

Минулого року з'явилась інформація, що чотири країни хочуть купити ракетні системи "Нептун" для власного використання, серед яких Індонезія може отримати першу партію. Але через війну поставки затримаються, бо ці ракети потрібні Україні у війні проти Росії.

Що відомо про "Нептун"

"Нептун" може знищувати надводні цілі у простих і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби й року, при активній вогневій і радіоелектронній протидії супротивника.

Має дальність стрільби від 7 до 300 кілометрів. Відстань стартової позиції від берегової смуги – не більш як 25 кілометрів.

Вага ракети – 870 кілограмів, зокрема бойова частина — 150 кілограмів. Швидкість її руху становить близько 900 кілометрів на годину. Ракета здатна уразити ціль на відстані до 280 кілометрів.

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