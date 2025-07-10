В частности, он устанавливает четкий срок подачи исков по результатам аукционов по продаже активов ликвидируемых банков, информирует 24 Канал. Как говорится в материале "Бизнес Цензор", заинтересованные лица (преимущественно связанные с банком-банкротом) часто злоупотребляют такими исками, чем затягивают процедуру фактической реализации активов неплатежеспособных банков.

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Из-за этого активы продаются позже другим участникам рынка по значительно более низким ценам. В результате таких сделок недополучают средства кредиторы неплатежеспособных банков. После принятия закона эта лазейка будет прикрыта – на подачу такого иска всем будет отведен один месяц после торгов.

Продажа активов, проблемных кредитов всегда затруднена многими различными факторами, из-за чего такие активы существенно теряют в цене. Поэтому очень хорошо, что в доработанной редакции остались нормы, которые помогут существенно уменьшить возможности блокирования продажи активов неплатежеспособных банков,

– отметил Юрий Федорив, партнер, руководитель направления сопровождения реструктуризации и отраслевой практики финансовых услуг KPMG в Украине.

По его словам, если инвестор будет уверен, что через год, два или три его актив не будет неожиданно заблокирован решением суда, больше потенциальных покупателей будут приходить на торги и конкурировать за активы.

Проект №13007-д создан на основе законопроектов №13007, поданного в соавторстве Председателя комитета Даниила Гетманцева и группы народных депутатов и альтернативного №13007-1. Его на своем заседании поддержал Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и рекомендовал принять за основу.

В целом проект создает предпосылки для увеличения в будущем выплат кредиторам неплатежеспособных банков. Он содержит ряд норм, направленных на оптимизацию действующих процедур. Главная цель законопроекта – уменьшить риски для банковской системы и обеспечить лучшую защиту вкладчиков.