Зокрема, він встановлює чіткий термін подання позовів за результатами аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються, інформує 24 Канал. Як мовиться у матеріалі "Бізнес Цензор", зацікавлені особи (переважно пов'язані з банком-банкрутом) часто зловживають такими позовами, чим затягують процедуру фактичної реалізації активів неплатоспроможних банків.

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Через це активи продаються пізніше іншим учасникам ринку за значно нижчими цінами. Внаслідок таких оборудок недоотримують кошти кредитори неплатоспроможних банків. Після ухвалення закону цю лазівку буде прикрито – на подання такого позову всім буде відведено один місяць після торгів.

Продаж активів, проблемних кредитів завжди ускладнений багатьма різними чинниками, через що такі активи суттєво втрачають у ціні. Тому дуже добре, що у доопрацьованій редакції залишились норми, які допоможуть суттєво зменшити можливості блокування продажу активів неплатоспроможних банків,

– зауважив Юрій Федорів, партнер, керівник напряму супроводження реструктуризації та галузевої практики фінансових послуг KPMG в Україні.

За його словами, якщо інвестор буде впевнений, що через рік, два чи три його актив не буде зненацька заблокований рішенням суду, більше потенційних покупців приходитимуть на торги та конкуруватимуть за активи.

Проєкт №13007-д створений на основі законопроєктів №13007, поданого у співавторстві Голови комітету Данила Гетманцева та групи народних депутатів і альтернативного №13007-1. Його на своєму засіданні підтримав Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики та рекомендував ухвалити за основу.

Загалом проєкт створює передумови для збільшення у майбутньому виплат кредиторам неплатоспроможних банків. Він містить низку норм, спрямованих на оптимізацію чинних процедур. Головна мета законопроєкту – зменшити ризики для банківської системи та забезпечити кращий захист вкладників.