Парламент Израиля самораспустился и назначил новые выборы: Беннет уходит из политики

Израильский парламент 30 июня принял решение о самороспуске. Также Кнессет назначил дату выборов нового состава законодательного органа – 1 ноября.

Голосование за роспуск парламента должно было состояться еще 29 июня. Проблема была лишь в согласовании даты новых выборов, поэтому решение было перенесено на один день.

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Оппозиция настаивала на другой дате выборов

Оппозиционные силы настаивали на том, чтобы голосование за новый состав Кнессета провели 25 октября. Однако компромиссной датой стало именно 1 ноября. Партийные списки с кандидатами должны согласовать и сдать до 15 сентября.

Это уже пятые выборы в Израиле за последние 4 года

Это уже в пятый раз за последние 4 года израильтяне будут выбирать новый состав правительства. В этот раз причина – развал коалиции политсилы премьера Нафтали Беннета и альтернативного премьера Яира Лапида. Именно он заменит Беннета в должности с полуночи 1 июля.

Накануне Нафтали Беннет ошарашил заявлением, что завершает свою политическую карьеру. Больше он участвовать в выборах не будет. Партию "Ямина" после Беннета возглавит министр внутренних дел Аелет Шакед.

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Больше деталей о роспуске парламента Израиля:

Небольшая церемония замены Беннета на Лапида состоится во второй половине дня в офисе премьер-министра без гостей и СМИ.

Лапид будет исполнять обязанности главы правительства по формированию нового Кабмина.

Лидер оппозиции и экс-премьер Биньямин Нетаньяху обвинил в событиях партии, входивших в коалицию, мол, они соединили то, что объединять было невозможно.

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