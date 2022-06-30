Голосування за розпуск парламенту мало відбутись ще 29 червня. Проблема була лише в узгодженні дати нових виборів, тому ухвалення рішення перенесли на один день.

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Опозиція наполягала на іншій даті виборів

Опозиційні сили наполягали, аби голосування за новий складу Кнесету провели 25 жовтня. Проте компромісною датою стало саме 1 листопада. Партійні списки з кандидатами мають погодити та здати до 15 вересня.

Це вже 5-і вибори в Ізраїлі за останні 4 роки

Це вже вп'яте за останні 4 роки ізраїльтяни обиратимуть новий склад уряду. Цього разу причина – розвал коаліції політсили прем'єра Нафталі Беннета та альтернативного прем'єра Яіра Лапіда. Саме він замінить Беннета на посаді з опівночі 1 липня.

Важливо! Напередодні Нафталі Беннет ошелешив заявою, що завершує свою політичну кар'єру. Більше він брати участі у виборах не буде. Партію "Яміна" після Беннета очолить міністр внутрішніх справ Аєлет Шакед.

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Більше деталей про розпуск парламенту Ізраїлю:

Невелика церемонія заміни Беннета на Лапіда відбудеться в другій половині дня в офісі прем'єр-міністра – без гостей та ЗМІ.

Лапід буде виконувати обов'язки глави уряду до формування нового Кабміну.

Лідер опозиції та експрем'єр Біньямін Нетаньяху звинуватив у подіях партії, які входили в коаліцію, мовляв, вони з'єднали те, що з'єднувати було неможливо.

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