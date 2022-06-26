Про це сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Він зазначив, що хоч час перебування українців в Ізраїлі збільшили на місяць, але скоротили список родичів, що могли приїхати до ізраїльських громадян.

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Ізраїльське ноу-хау

Корнійчук повідомив, що також в Ізраїлі припинили розглядати запрошення українців на лікування. Проте росіян пускають без обмежень.

Посол наголосив, що жодна країна у світі не вводила візи з українцями після 24 лютого. Такі держави як Канада та Ірландія взагалі в односторонньому порядку відмовилися від віз. Натомість в Ізраїлі зробили ноу-хау і запровадили візи.

Для росіян і білорусів немає обмежень

За словами Корнійчука, останнім часом фіксують великий відтік українців з Ізраїлю. Лише за минулий місяць поїхали понад 5 тисяч осіб.

"І добре б вони стосувалися всіх залучених у війну! Але громадяни Росії в Ізраїль в'їжджають без обмежень, громадяни Білорусі – теж, а громадянам України придумали електронні візи", – сказав дипломат.

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Він додав, що Україна приймає це болісно й вважає неприйнятним. Громадяни Ізраїлю можуть отримати відповідь.

Ані я, ані моє керівництво не можемо не сприймати це болісно. У моєму МЗС і в Офісі Президента України мені кажуть: таке – неприйнятно. Ми зараз розмірковуємо, чи не призупинити нам у відповідь безвізовий режим для ізраїльтян. Зараз це буде невідчутно, але до Рош ха-Шана ізраїльський уряд це відчує,

– Корнійчук.

Росія змушувала підтримати війну

Головний рабин Пінхас Гольдшмідт столиці окупантів Москви покинув Росію. Причиною стало те, що в нього просили підтримати агресію проти України. На посаді чоловік перебував 33 роки.

У травні Гольдшмідт поїхав до Угорщини. Там він з дружиною збирав допомогу для українських біженців.

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