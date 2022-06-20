На жаль, не всім вдається дотримати слова. Наприклад, Ізраїль досі цього не зробив, про що повідомило наше посольство в цій країні.

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Такій затримці немає виправдання

Дипломати наголосили, що багато українців втратили частини тіла під час терактів росіян.

А саме Ізраїль є державою, яка має великі успіхи в галузі протезів.

Ми очікуємо, що уряд Ізраїлю зробить правильну моральну справу та допоможе нашим воїнам та багатьом іншим українцям стати на ноги. Немає виправдання для тривалої затримки допомоги в цій гуманітарній сфері,

– заявляє посольство.

Зауважимо, що допомога Ізраїлю з лікуванням українців була б дуже суттєвою для нас у боротьбі з Росією.

Ізраїль та війна в Україні

Позиція цієї держави доволі неоднозначна. Адже уряд каже про те, що підтримує нас, але прем'єр країни на початку війни їздив до Путіна. Натомість головний рабин Москви залишив Росію після вимоги підтримати війну проти Україні. На початку травня Пінхаса Гольдшмідт виїхав до Угорщини, де разом з дружиною Дарою збирав гроші на допомогу біженцям. Потім сім'я була змушена вирушити до Єрусалима, адже батька рабина госпіталізували. В Росії йому вже знайшли заміну.

А от посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук нещодавно знову нагадав про те, що Київ хоче купити систему протиповітряної оборони "Залізний купол". Корнійчук навіть критикував країну за те, що її підтримку видно лише на словах. Коли ж доходить справа до діла, то все зупиняється. Адже раніше Ізраїль вирішив обмежити свою підтримку України суто гуманітарною допомогою та не постачати Україні зброю.

Також ЗМІ повідомляли, що Ізраїль нібито не дозволив Берліну постачати Україні протитанкові ракети Spike. Кажуть, що згодні передавати лише нелетальну зброю. Про таке постачання і дозвіл на нього просили Сполучені Штати Америки. Медіа повідомляли, що щодо постачання зброї у США та Ізраїлю виникли політичні розбіжності. Водночас мовилося, що завдяки тиску адміністрації президента США Джо Байдена Ізраїль начебто трохи змінив свою політику щодо Москви.

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