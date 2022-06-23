Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед студентами та викладачами Ізраїлю, повідомляє 24 канал.

До теми У Міноборони відповіли, скільки триватиме мобілізація в Україні

Зеленський про можливий призов студентів

Наразі на фундаменті Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ, Україна готує відповідну безпекову реформу. Одна із моделей, яку зараз розглядають як основу, – залучення до військової справи студентів, що практикується в Ізраїлі.

Він наголосив, що це не кінцеве рішення, а лише один із варіантів розвитку подій. Загалом, за його словами, цей крок впроваджуватиметься після обговорень.

Будемо розглядати, обговорювати з суспільством, з громадськістю,

– зазначив президент.

Він наголосив, що тепер більшість українців знають, як поводитися зі зброєю в руках. Сотні тисяч осіб вступили до територіальної оборони. Багато із них захищали нашу землю голіруч, а потім зі зброєю в руках. Все це вплине на майбутню підготовку українських військовослужбовців.

Як раніше, з точки зору захисту нашої держави й армії, а також кількості військових, так вже не буде і підхід буде змінений і для студентства,

– заявив Зеленський.

Довідка. Ізраїль – країна, яка захищається від атак Палестини вже півстоліття. На тлі цього, після 12 класу усі учні служать в армії. Є винятки для дівчат та ортодоксальних євреїв. Але і ці категорії проходять альтернативну службу, яка не пов’язана із потребою брати до рук зброю.

На чому наголосив Зеленський під час виступу

Зеленський висловив подяку народу Ізраїлю та закликав владу країни відреагувати на агресію Росію та надати нам допомогу.

"Я вдячний народу Ізраїлю, я вдячний вам за щиру та емоційну підтримку українців. Вдячний за всі українські прапори, які з'явилися на ваших вулицях... За всі слова, які прозвучали на нашу підтримку у вашому суспільстві. Я вдячний вашому великому народу. Але ми хотіли б підтримки від вашої влади. Мені здається, це справедливо", – наголосив він.

Він підкреслив, що Люксембург надала нам оборонну підтримку в розмірі 15% свого оборонного бюджету. Країни Балтії відправили нам необхідну зброю. Навіть Ірландія, з якою Україна не має таких глибинних зв'язків, як із Ізраїлем, скасувала візовий режим для українців.

Також Зеленський нагадав, що влада Ізраїлю призупинила безвізовий режим та не підтримала санкції проти Росії. Він зазначив, що не може засуджувати ці рішення, але закликав студентів подумати про ці речі.