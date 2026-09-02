Парламент Эстонии избрал нового президента страны: что о ней известно

В среду, 2 сентября, в ходе тайного голосования эстонский парламент (Рийгикогу) избрал президента страны. Им стала канцлер юстиции Юлле Мадизе.

Новая президент получила 71 голос из 101. Об этом сообщает ERR.

Что известно о выборах в Эстонии?

Согласно эстонскому законодательству, кандидат в президенты должен был получить поддержку двух третей Рийгикогу. Таким образом, для утверждения политика на эту должность необходимо было не менее 68 голосов. 7 депутатов не проголосовали, еще 12 политиков отсутствовали на заседании.

Юлле Мадизе выдвинули в качестве кандидата в президенты 75 членов Рийгикогу. Соответствующие документы в Избирательную комиссию Республики подали представители Партии реформ, партии "Эстония 200", партии "Исамаа" и социал-демократов, а также члены Рийгикогу, не входящие ни в одну фракцию.

Политик вступит в должность 12 октября, принеся присягу перед эстонским народом в Рийгикогу.

Что известно о новой президенте?

51-летняя Юлле Мадизе родилась и получила образование в Тарту. Она училась на юридическом факультете.

Женщина работала в Министерстве юстиции, Конституционном комитете Рийгикогу, генеральным аудитором Государственного аудиторского управления, юрисконсультом президента. С 2015 года она занимала должность канцлера юстиции. В конце 2021 года ее переизбрали на эту должность на второй срок.

Юлле Мадизе замужем за Лаури Мадизе, который работает судьей Суда Европейского Союза в Люксембурге. Ее отец – бывший политик и судья Верховного суда Тину Антон.

Напомним, что ее предшественник Алар Карис в беседе с украинскими СМИ предположил, что в ближайшие годы Россия вряд ли прибегнет к военной агрессии против его страны, однако призвал готовиться к любому развитию событий в долгосрочной перспективе. Политик заявил, что никто не может знать, что произойдет через 5, 10 или 15 лет.