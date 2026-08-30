Об этом эстонский лидер заявил в эфире телеканала "Эспрессо" в программе "Теперь Главное".

К чему готовятся в Эстонии?

Карис подчеркнул важность постоянной готовности общества к потенциальным угрозам из-за непредсказуемости ситуации через 5–15 лет. Несмотря на наличие хорошо подготовленного военного резерва и оборонного союза, гражданский сектор страны остается уязвимым. В частности, по его словам, в стране не хватает укрытий и других необходимых вещей.

Оценивая военные риски, Алар Карис отметил, что сейчас Москва находится в очень слабой позиции для нападения на балтийскую страну. Однако он напомнил об историческом уроке перед Второй мировой войной, когда у Эстонии была сильная армия, но она оказалась без союзников. Сегодня же страна находится под защитой НАТО.

Я почти уверен, что в ближайшие годы Россия не будет прибегать к агрессии против нас. Сейчас она находится в очень слабой позиции. Но никто не знает, что произойдет через 5, 10 или 15 лет,

– отметил он.

Помимо прямой военной угрозы, президент обратил внимание на постоянное давление со стороны Кремля с помощью гибридных инструментов, включая дезинформацию и деятельность "теневого флота".

По его словам, кибербезопасность остается ключевым элементом противостояния еще с 2007 года. В настоящее время в стране действует Центр киберобороны НАТО, к деятельности которого привлечена и Украина.

Гибридные угрозы существуют уже довольно давно. Именно поэтому мы создали в Эстонии соответствующие центры. Кибербезопасность была одной из таких проблем еще в 2007 году. Тогда мы начали убеждать других, что это тоже часть войны. Сейчас в Эстонии работает Центр киберобороны НАТО, к работе которого также привлечена Украина. Поэтому в этом вопросе мы тоже готовы, но речь идет не только о кибербезопасности. Есть теневой флот, есть много других угроз. Сюда же можно отнести и фейковые новости,

– подытожил Алар Карис.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в возможность нападения России на страны НАТО. По его словам, у Альянса есть достаточно мощные силы сдерживания, в частности обычные вооружения, ракеты и ядерный потенциал.

Стубб подчеркнул, что страны НАТО должны быть готовы к худшему сценарию, чтобы предотвратить возможную агрессию. Он также отметил, что Россия ограничена в возможностях для дальнейшей эскалации, а ее информационная кампания направлена на распространение страха среди европейцев.