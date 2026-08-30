Про це естонський лідер сказав в ефірі телеканалу Еспресо у програмі "Тепер Головне".

До чого готуються в Естонії?

Каріс наголосив на важливості постійної готовності суспільства до потенційних загроз через непередбачуваність ситуації за 5 – 15 років. Попри наявність добре підготовленого військового резерву та союзу оборони, цивільний сектор країни залишається уразливим. Зокрема, за його словами у країні не вистачає укриттів та інших необхідних речей.

Оцінюючи військові ризики, Алар Каріс зазначив, що нині Москва перебуває у дуже слабкій позиції для нападу на балтійську країну. Проте він нагадав про історичний урок перед Другою світовою війною, коли Естонія мала сильне військо, але опинилася без союзників. Сьогодні ж країна перебуває під захистом НАТО.

Я майже впевнений, що найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти нас. Зараз вона перебуває у дуже слабкій позиції. Але ніхто не знає, що станеться через 5, 10 чи 15 років,

– зазначив він.

Окрім прямої військової загрози, президент звернув увагу на тривалий тиск з боку Кремля через гібридні інструменти, включаючи дезінформацію та діяльність тіньового флоту.

За його словами, кібербезпека залишається ключовим елементом протистояння ще з 2007 року. Наразі в країні діє Центр кібероборони НАТО, до діяльності якого залучено й Україну.

Гібридні загрози вже досить давно існують. Саме тому ми створили в Естонії відповідні центри. Кібербезпека була однією з таких проблем ще у 2007 році. Тоді ми почали переконувати інших, що це також частина війни. Зараз в Естонії працює Центр кібероборони НАТО, до роботи якого також залучена Україна. Тож у цьому питанні ми теж готові, але йдеться не лише про кібербезпеку. Є тіньовий флот, є багато інших загроз. Сюди ж можна віднести й фейкові новини,

– підсумував Алар Каріс.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не вірить у можливість нападу Росії на країни НАТО. За його словами, Альянс має достатньо потужні сили стримування, зокрема звичайні озброєння, ракети та ядерний потенціал.

Стубб наголосив, що країни НАТО мають бути готовими до найгіршого сценарію, аби запобігти можливій агресії. Він також зазначив, що Росія обмежена у можливостях для подальшої ескалації, а її інформаційна кампанія спрямована на поширення страху серед європейців.