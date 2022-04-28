Парламент Канады признал зверства россиян в Украине геноцидом
Источник:Укринформ
Канадский парламент поддержал постановление о признании геноцидом зверств россиян в Украине. В нем упомянули о массовых убийствах мирных людей и изнасиловании.
Постановление внесла депутат Хизер Макферсон. Она получила единодушную поддержку членов нижней палаты.
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Постановление о признании геноцида украинцев
В постановлении указывают на страшные преступления русских военных. Например, умышленные убийства гражданских и издевательства над их телами, принудительная депортация украинских детей в Россию, пытки и изнасилования.
Подчеркнули, что существует много явных свидетельств систематических и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, которые российские оккупанты совершали против украинцев по указанию Путина.
Палата общин Канады признает, что Россия совершает геноцид против народа Украины,
– говорится в постановлении.
Трюдо и раньше говорил о геноциде
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российскую агрессию против Украины следует называть "геноцидом". Он стал вторым западным лидером, признавшим это. Ранее о геноциде сказал президент США Джо Байден.
Кстати, Латвия и Эстония тоже признали действия России против украинского народа геноцидом.
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