Парламент Косово за 42 попытки не смог назначить спикера и его заместителей
- Парламент Косово уже 42 раза не смог избрать спикера и его заместителей, что блокирует его работу.
- Полиция расследует сообщение о заминировании, подозревая, что звонок поступил из Сербии.
- Конституционный суд обязал сформировать руководство парламента в течение 30 дней, но ситуация остается тупиковой.
- Президент Косово не распускает парламент, чтобы избежать политического кризиса.
Учредительная сессия Ассамблеи Косово снова завершилась безрезультатно. Депутаты уже в 42-й раз не смогли избрать спикера и его заместителей, что фактически блокирует работу Ассамблеи.
Было сообщение о заминировании Ассамблеи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Koha.net.
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Ассамблея Косово с 42-й попытки не смогла избрать спикера
Заседание состоялось вечером 5 июля после перерыва, вызванного сообщением о заминировании здания. Впрочем, даже так депутаты не смогли избрать спикера парламента и его заместителей. Это была уже 42-я попытка.
Полиция подозревает, что звонок о заминировании поступил с номера, зарегистрированного в Сербии. По делу ведется активное следствие, привлечены подразделения по кибербезопасности. По словам прокурора Зейнули Гаши, неизвестный мужчина с английским акцентом по телефону сообщил об угрозе взрыва.
Несмотря на недавнее решение Конституционного суда, обязывающее сформировать руководство парламента в течение 30 дней, ситуация остается тупиковой. Представители партий по-разному трактуют это решение.
Президент Косово пока воздерживается от роспуска парламента, хотя формально имеет на это полномочия. Она опасается еще большего политического кризиса.