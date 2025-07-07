Парламент Косово за 42 попытки не смог назначить спикера и его заместителей

Учредительная сессия Ассамблеи Косово снова завершилась безрезультатно. Депутаты уже в 42-й раз не смогли избрать спикера и его заместителей, что фактически блокирует работу Ассамблеи.

Было сообщение о заминировании Ассамблеи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Koha.net.

Смотрите также Путин хочет, чтобы Западные Балканы оставались его "игровой площадкой", – Politico

Ассамблея Косово с 42-й попытки не смогла избрать спикера

Заседание состоялось вечером 5 июля после перерыва, вызванного сообщением о заминировании здания. Впрочем, даже так депутаты не смогли избрать спикера парламента и его заместителей. Это была уже 42-я попытка.

Полиция подозревает, что звонок о заминировании поступил с номера, зарегистрированного в Сербии. По делу ведется активное следствие, привлечены подразделения по кибербезопасности. По словам прокурора Зейнули Гаши, неизвестный мужчина с английским акцентом по телефону сообщил об угрозе взрыва.

Несмотря на недавнее решение Конституционного суда, обязывающее сформировать руководство парламента в течение 30 дней, ситуация остается тупиковой. Представители партий по-разному трактуют это решение.

Президент Косово пока воздерживается от роспуска парламента, хотя формально имеет на это полномочия. Она опасается еще большего политического кризиса.