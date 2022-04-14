Парламент Молдовы окончательно запретил георгиевские ленты и символы Z и V
14 апреля 2022 , 16:29Читати новину українською
Источник:Інтерфакс-Україна
Парламент Молдовы 14 апреля одобрил в третьем чтении законопроект о запрете георгиевских лент и символов Z и V. Их активно используют российские оккупанты.
"За" проголосовали 53 депутата от господствующей партии PAS. Депутаты-коммунисты были против. В знак протеста они вышли из зала заседания.
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Теперь георгиевские ленты и символы Z и V запрещены:
- производить;
- продавать;
- хранить;
- публично использовать.
За нарушение физическим лицам грозит штраф от 250 до 500 долларов или общественные работы. Юридическим лицам и чиновникам – от 500 до 1000 долларов.
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