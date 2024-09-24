Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом украинцев

Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он поблагодарил парламент Швейцарии за это решение.

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Швейцарский парламент признал Голодомор геноцидом

В принятом заявлении нижняя палата парламента – Национальный совет Швейцарии – признает систематические действия, направленные на массовое и целенаправленное убийство голодом с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу, актом геноцида.

Это действительно историческое решение. И это крайне важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о миллионах невинных жертв,

– сообщил Стефанчук.

На сайте парламента Швейцарии указано, что заявление одобрили 123 голосами, против были 58 депутатов и 7 воздержались.

Согласно тексту, четыре миллиона украинцев, около двух миллионов казахов и сотни тысяч россиян погибли во время голода в Украине в 1932 и 1933 годах.

"Национальный совет признает актом геноцида явно систематические действия, приводящие к массовому и целенаправленному голоду и совершаемые с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую полностью или частично", – говорится в тексте.