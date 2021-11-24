24 канал в рамках проекта "Голод и мор: память поколений" собрал подборку таких фотографий, которые долгое время оставались запрещенными, и лишь недавно появились на сайте Научно-образовательного центра изучения Голодомора в Торонто (HREC). Кроме этого, мы пообщались с руководителем Центра исследований геноцида украинского народа Василием Марочко, который уже более 30 лет занимается этим вопросом.

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Вся пресса подлежала рецензированию

Как известно, в Советском Союзе вся периодическая пресса подлежала обязательной политической цензуре. По словам Василия Марочко, это касалось статистических ежегодников, газет, журналов и тому подобное.

При издательствах были штатные политцензоры, которые, конечно, следили за любым проникновением антисоветских агитаций,

– пояснил историк.

В 1932–1933 годах по личному указанию Иосифа Сталина запрещалось посещать отдаленные области и регионы Украины и западным журналистам. "Нельзя было печатать любую информацию о деструктивном влиянии на население по ускорению хлебозаготовок", – рассказал руководитель Центра исследований геноцида украинского народа.

Александр Винербергер – фотограф, показавший миру геноцид украинцев

Несмотря на запреты и тщательный контроль большевиков все же были смельчаки, которым удавалось зафиксировать уничтожение украинского населения в фотографиях. Среди них – австриец Александр Винербергер.

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Александр Винербергер был участником Первой мировой войны, после попал в русский плен. Позже он получил работу в Харькове на заводе "Пластмасс", занимавшемся производством расчесок, щеток, мундштуков и других бытовых изделий.

По дороге на работу Винербергер общался с местными жителями, которые страдали от голода, и фиксировал ситуацию на дорогах Харькова. Находясь 15 лет в концлагерях большевиков, он понимал поведение и намерения режима.



Худенькая девочка возле завода в Харькове / Фото Александра Винербергера, Samara Pearce Archive

В 2003 году профессору Василию Марочко удалось привезти некоторые фотографии времен Голодомора австрийского инженера Александра Винербергера в Украину.

"Фотографии Винербергера, конечно, убийственны. Он фотографировал тайно в очереди в магазин торгсина, куда бедные голодные крестьяне приносили золото – обручальные кольца, серьги, нательные кресты – надеясь получить муку", – объясняет историк.



"Если враг не сдается – его уничтожат" / Фото и подпись к нему Александра Винербергера, Samara Pearce Archive

Австрийский инженер также зафиксировал момент, где гробокопатели готовят ямы для умерших, а рядом уже много засыпанных. Есть кадры с объявлением "хоронить запрещено", потому что места для трупов просто не хватало.



Братское захоронение на окраине Харькова / Фото Александра Винербергера, Samara Pearce Archive



Объявления на окраинах Харькова / Фото Александра Винербергера, из коллекции кардинала Теодора Иннитцера

Поражает фотография, сделанная на улицах Харькова, где лежат трупы умерших, и возле них стоят равнодушные люди, которые просто наблюдают за всем.

В эти годы смертность достигла апогея, ведь умирали миллионы, смерть потеряла чувство страха и качества. Людей не хоронили по христианскому обряду, их просто засыпали,

– отметил Василий Марочко.



Жертва геноцида лежит мертвой возле рынка в Харькове, некоторые мужчины останавливаются, чтобы посмотреть, а другие проходят мимо / Фото Александра Винербергера, Samara Pearce Archive



Женщины стоят возле тела голодающей в Харькове / Фото Александра Винербергера, Samara Pearce Archive

Ужасающие фотографии Винербергер еще во времена голода передал из Украины в Вену через посольство Австрии. О них первыми заявили австрийский кардинал Теодор Иннитцер вместе с генеральным секретарем общества национальных меньшинств Европы.

Они объединились и опубликовали эти фотографии, не указывая авторство, ведь Александр Винербергер боялся за свою жизнь.



Голодный конь с телегой сена на окраине Харькова / Фото Александра Винербергера, Samara Pearce Archive

Николай Бокань и уничтожение его семьи голодом

Среди фотографий персонального происхождения стоит отметить и работы простого украинца – крестьянина Николая Боканя. Он зафиксировал агонию собственной семьи, а фотографии дополнял красноречивыми подписями, в частности: "300 дней (триста!) без куска хлеба к скудному обеду".



Семья Николая Боканя, которая пережила 300 дней без хлеба / Фото Николая Боканя, место хранения – СБУ

Это был верующий человек, который воспринимал такие испытания как данность, возможно, за какие-то определенные грехи,

– пояснил профессор Марочко.

Среди жутких фото Николая Боканя – фотографии мертвого 22-летнего сына Константина, который погиб от голода в поле, возвращаясь с работы.

"За 2 месяца работы в колхозе сын получил гроб, яму и подводу на кладбище – вот и весь заработок", – подписал фотографию отец.



Сын Константин в гробу / Фото Николая Боканя, место хранения – СБУ

На могиле сына семья установила табличку: "Умер 30 июня 1933 года на поле от непосильного труда в колхозе и недоедания".



Николай Бокань у могилы сына / Фото Николая Боканя, место хранения – СБУ

"Исторический суд неумолим"

Профессор Василий Марочко отмечает, что не стоит забывать о существовании и официальных фотографий, которые власть не запрещала, однако они также освещали организаторов Голодомора и механизм его создания. В газетах печатались непрерывные "черные доски", наполненные зерном сельские повозки, военный транспорт, на котором вывозили из отдаленных районов хлеб в порты и элеваторы.

Справка. "Черные доски" – административно-репрессивный способ коллективного наказания сельского населения в Украине. Целые районы, населенные пункты, колхозы, сельские советы вносили в соответствующие списки и блокировали их спецотрядами и войсками, население не выпускали за пределы этих территорий, изымали все продукты питания и запрещали торговлю.

Кроме этого, были и репортажи из зала суда над так называемыми саботажниками хлебозаготовок. Факт существования геноцида подтверждают фото о раскулаченных с шовинистическими призывами Сталина в газетах. Такие фотографии или редакционные рисунки с пародией, искажением кулаков власть не рецензировала, а наоборот еще и стимулировала.

Однако тогда она не осознавала того, что это когда-то с течением времени станет системой доказательства. Исторический суд неумолим и неизбежен,

– пояснил Василий Марочко.

Почему эти фотографии важны для современной Украины

Профессор Василий Марочко уже более 30 лет ежедневно занимается вопросом Голодомора в Украине, в частности, изучением и исследованием фотографий геноцида 1932–1933 годов.

"Люди привыкли, что фотография имеет свои преимущества перед вербальными источниками. Она сразу демонстрирует исторический факт. Фотография должна быть исчерпывающей, достоверной как и от любителя, так и от профессионального фотографа, которые фиксировали раз и навсегда факт голода", – отмечает он.

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"Казалось, вот-вот появилось ощущение, что наконец-то в обществе есть консенсус по оценке Голодомора. Ведь 88% считают его геноцидом, но ведь есть часть, которая подвергает сомнению. Есть та часть людей равнодушных, которые иногда меня спрашивают: "А зачем вы этим занимаетесь?" Если такие вопросы возникают, то надо продолжать", – подытожил профессор.

Помним жертв Голодомора-геноцида 1932–1933 годов. В память о более чем 7 миллионах убитых украинцев призываем всех "Зажечь свечу памяти", поставить ее на подоконнике в 16:00 27 ноября и почтить погибших минутой молчания.