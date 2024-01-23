Теперь дело за Венгрией: парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Швеция может стать членом НАТО, но вступление буксует Венгрия. Что известно об этом – расскажет 24 Канал.

После агрессии России против Украины несколько скандинавских стран решили присоединиться к НАТО. Но пока еще не все страны – члены Альянса проголосовали за расширение блока.

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Когда Швеция станет членом НАТО

Парламент Турции одобрил заявку о присоединении Швеции к НАТО. Теперь президент страны Эрдоган должен подписать документ в течение нескольких дней.

В Bloomberg отметили, что голосование состоялось после многомесячных дискуссий. Большинство одобрило вступление Швеции: 287 голосов, 55 депутатов выступили против. Если вступление поддержат все страны, Швеция станет 32-м членом Организации Североатлантического договора.

Впрочем, есть одна страна, которая еще не одобрила заявку Швеции, – это Венгрия. Она единственная страна, сдерживающая расширение оборонного альянса на север, пишут в СМИ.

Почему Венгрия не хочет видеть Швецию в НАТО

Эта страна не выдвигала условий, которые следует выполнить, чтобы принять Швецию в НАТО. Но венгерским чиновникам не нравится то, что скандинавская страна критикует их и упрекает в антидемократичности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт – якобы для переговоров по заявке на вступление в НАТО. Ранее венгры говорили, что голосование просто формальность, ведь предварительное позитивное решение уже есть.

Впрочем, Орбан заявил о цели встречи в соцсети Х. Но министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём говорит, что в письме, которое отправил официальный Будапешт, речь не идет о переговорах по вступлению в НАТО.

Орбан пригласил Кристерссона в Венгрию "для обмена мнениями по всем вопросам, представляющим общий интерес", написали в Bloomberg.

Пока не ясно, поедут ли представители Швеции в Венгрию. В целом они настроены на диалог, но "дискуссии о членстве Швеции в НАТО не актуальны".

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