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      Парламент планирует перейти на электронный документооборот

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      Рада собирается перейти на электронный документооборот
      Рада собирается перейти на электронный документооборот / Фото из открытых источников

      Верховная Рада в первом чтении поддержала введение электронного документооборота в сфере законотворческой деятельности.

      Соответствующий проект закона №1044-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о внедрении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом" депутаты приняли за основу на пленарном заседании Рады в четверг.

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      Этот законопроект вносит изменения в статью 91 Регламента ВР относительно подачи сопроводительных документов в законопроекты в электронном виде. Также внесены изменения в статьи 97 по ведению дела законопроекта в электронном виде.

      Все зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты должны предоставляться народному депутату путем рассылки на адрес электронной почты на почтовом сервере ВР информационного письма о регистрации законопроектов.

      По мнению нардепов, это позволит существенно уменьшить расходы на печать сопроводительной документации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации.

      К слову, Кабинет Министров Украины 4 сентября принял решение об окончательной отмене бумажного документооборота и переход на электронный с 1 октября 2019 года.

      Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал фото и показал, сколько в правительстве тратят бумаги.

      Ранее 2 сентября, Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы полностью откажутся от бумажного документооборота.

      Ответственный за эту задачу именно Дмитрий Дубилет. Премьер также отметил, что это вопрос не из легких, поскольку для этого необходимо синхронизировать системы между большим количеством органов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада
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