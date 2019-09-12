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      Парламент планує перейти на електронний документообіг

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      Рада збирається перейти на електронний документообіг
      Рада збирається перейти на електронний документообіг / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада у першому читанні підтримала запровадження електронного документообігу в сфері законотворчої діяльності.

      Відповідний проєкт закону №1044-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України про впровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом" депутати прийняли за основу на пленарному засіданні Ради у четвер.

      Читайте також: Чи зникнуть повністю паперові документи: що передбачає діджиталізація

      Цей законопроєкт вносить зміни до статті 91 Регламенту ВР щодо подачі супровідних документів до законопроєктів в електронному вигляді. Також внесені зміни до статті 97 щодо ведення справи законопроєкту в електронному вигляді.

      Усі зареєстровані у Верховній Раді законопроєкти повинні надаватися народному депутату шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері ВР інформаційного листа про реєстрацію законопроєктів.

      На думку нардепів це дозволить суттєво зменшити витрати на друк супровідної документації, а також сприятиме покращенню екологічної ситуації.

      До слова, Кабінет Міністрів України 4 вересня ухвалив рішення про остаточне скасування паперового документообігу та перехід на електронний з 1 жовтня 2019 року.

      Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет опублікував фото та показав, скільки в уряді витрачають паперу.

      Раніше 2 вересня, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 1 жовтня державні органи повністю відмовляться від паперового документообігу.

      Відповідальний за це завдання саме Дмитро Дубілет. Прем'єр також зазначив, що це питання не з легких, позаяк для цього необхідно синхронізувати системи між великою кількістю органів.

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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Законодавство
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