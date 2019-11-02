Парламент принял революционный для газового рынка закон: что изменится

Нафтогаз больше не будет транспортировать топливо по трубопроводу. Газотранспортная система перейдет под контроль Министерства финансов. А в следующем году правительство может и вовсе предложить депутатам выставить на приватизацию украинскую ГТС. Итак, для чего нужны такие трансформации вокруг газовой трубы?

Парламент проголосовал за отделение трубопровода, по которому качают газ из России в Европу. Сейчас газотранспортная система находится в ведомстве Нафтогаза.

Читайте также: Новый иск "Нафтогаза" против "Газпрома": что требует Украина

Однако уже через несколько месяцев управлять трубой будет Министерство финансов. По правилам ЕС, компания, которая добывает газ, не должна его транспортировать. Потому что может ограничить доступ других компаний к трубопроводу. А это создает риск завышения цен на газ.

Контракт о транспортировке российского газа в Евросоюз заканчивается 31 декабря 2019 года. И без сертификации от ЕС, Украина не сможет подписать новое трехстороннее соглашение. А сертификат выдадут только после анбандлинга.

Переговоры продолжаются, но как вы прекрасно знаете, с Российской Федерацией у нас, мягко говоря, не самые простые отношения. И появилась эта проблема не вчера и не позавчера,

– отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Монополизация украинской трубы государством остается аргументом в руках России, чтобы транспортировать газ в обход Украины. Мол, украинская сторона может политическим решение перекрывать трубу. Тогда как "Северный поток" для стран ЕС является более понятным, ведь в строительстве российского трубопровода участвуют международные коммерческие компании.



Россия строит газопровод в обход Украины

В правительстве и в самом Нафтогазе желали прописать возможность привлечения к украинской ГТС иностранных инвесторов. Но против этого решения резко выступили депутаты.

Сейчас запрещены:



• приватизация;

• концессия;

• аренда;

• управление третьими сторонами.

Однако, после подписания контракта с ЕС и Россией, к вопросу привлечения в капитал ГТС инвесторов все же вернутся. Признаются не в камеру и в Офисе Президента, и в правительстве. Ведь украинская газотранспортная система нуждается в космических средствах на модернизацию.

Если будет транзит, и если будут доходы от транзита, то и европейские компании, и американские компании будут заинтересованы входить в партнерство инвестировать в модернизацию, или просто управлять, или покупать, если украинское государство решит, по крайней мере частично приватизировать украинскую ГТС,

– заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Если новый контракт Россия подписывать откажется, в Нафтогазе и вовсе не видят другого пути, как перепрофилировать ГТС и выставить на приватизацию. Ведь доходы ГТС будут незначительными, и для государства трубопровод уже не будет стратегически важным. И для инвесторов станет менее интересным.

Читайте также: "Нафтогаз" подготовился к шантажу "Газпрома", – Фурса

Потеря доходов от ГТС для Украины пропорциональна с потерей Крыма. То есть 4% ВВП. Если же контракт между Украиной, ЕС и Россией в течение следующих двух месяцев заключат, то в следующие 10 лет Украина будет иметь стабильные миллиардные доходы от перекачки 90 миллиардов кубов газа.