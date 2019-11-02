Парламент прийняв революційний для газового ринку закон: що зміниться

Нафтогаз більше не транспортуватиме паливо трубопроводом. Газотранспортна система перейде під контроль Міністерства фінансів. А наступного року уряд може і зовсім запропонувати депутатам виставити на приватизацію українську ГТС. Отже, для чого потрібні такі трансформації навколо газової труби?

Парламент проголосував за відокремлення трубопроводу, яким качають газ із Росії до Європи. Наразі газотранспортна система перебуває у відомстві Нафтогазу.

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Однак вже за кілька місяців управляти трубою буде Міністерство фінансів. За правилами ЄС, компанія, яка видобуває газ, не повинна його транспортувати. Бо може обмежити доступ інших компаній до трубопроводу. А це створює ризик завищення цін на газ.

Контракт про транспортування російського газу до Євросоюзу закінчується 31 грудня 2019 року. І без сертифікації від ЄС, Україна не зможе підписати нову тристоронню угоду. А сертифікат видадуть лише після анбандлінгу.

Переговори тривають, але як ви прекрасно знаєте, з Російською Федерацією у нас, м'яко кажучи не найпростіші відносини. І з'явилася ця проблема не вчора і не позавчора,

– наголосив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Монополізація української труби державою лишається аргументом у руках Росії, аби транспортувати газ в обхід України. Мовляв, українська сторона може політичним рішення перекривати трубу. Тоді як "Північний потік" для країн ЄС є більш зрозумілим, адже у будівництві російського трубопроводу беруть участь міжнародні комерційні компанії.



Росія будує газопровід в обхід України

В уряді та й в самому Нафтогазі мали бажання прописати можливість залучення до української ГТС іноземних інвесторів. Але проти цього рішення різко виступили депутати.

Наразі заборонено:



​• приватизація;

​• концесія;

​• оренда;

​• управління третіми сторонами.

Проте, після підписання контракту із ЄС та Росією, до питання залучення в капітал ГТС інвесторів все ж повернуться. Зізнаються не на камеру і в Офісі Президента, і в уряді. Адже українська газотранспортна система потребує космічних коштів на модернізацію.

Якщо буде транзит, і якщо будуть доходи від транзиту, то і європейські компанії, і американські компанії будуть зацікавлені входити в партнерство інвестувати в модернізацію, або просто управляти, або купувати, якщо українська держава вирішить, принаймні частково приватизувати українську ГТС,

– заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

Якщо новий контракт Росія підписувати відмовиться, у Нафтогазі й зовсім не бачать іншого шляху, як перепрофілювати ГТС і виставити на приватизацію. Адже доходи ГТС будуть незначними, і для держави трубопровід вже не буде стратегічно важливим. Та й для інвесторів стане менш цікавим.

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Втрата доходів від ГТС для України пропорційна із втратою Криму. Тобто 4% ВВП. Якщо ж контракт між Україною, ЄС та Росією упродовж наступних двох місяців укладуть, то в наступні 10 років Україна матиме стабільні мільярдні доходи від перекачування 90 мільярдів кубів газу.