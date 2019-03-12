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      Парламент США одобрил законопроект, запрещающий признавать Крым российским

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      Парламент США одобрил законопроект, запрещающий признавать Крым российским
      Парламент США одобрил законопроект, запрещающий признавать Крым российским / 5.ua

      Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, запрещающий американскому правительству признавать аннексированный Крым российским.

      Решение поддержали 427 членов нижней палаты, сообщили в посольстве США в Украине.

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      Одобренный документ запрещает федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или оказывать любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащая этой политике в отношении Крыма.

      Стоит заметить, что президент США имеет право сделать исключение, если он посчитает, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов.

      Теперь чтобы законопроект стал законом в США, его должен подписать президент Соединенных Штатов.

      Ранее члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США единогласно одобрили новый законопроект, который запрещает американскому правительству признавать оккупированный Крым российским.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Новости США Новости России
      Источник: 24 канал
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