Парламент США одобрил законопроект, запрещающий признавать Крым российским
Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, запрещающий американскому правительству признавать аннексированный Крым российским.
Решение поддержали 427 членов нижней палаты, сообщили в посольстве США в Украине.
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Одобренный документ запрещает федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или оказывать любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащая этой политике в отношении Крыма.
Стоит заметить, что президент США имеет право сделать исключение, если он посчитает, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов.
Теперь чтобы законопроект стал законом в США, его должен подписать президент Соединенных Штатов.
Ранее члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США единогласно одобрили новый законопроект, который запрещает американскому правительству признавать оккупированный Крым российским.