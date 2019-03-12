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      Парламент США схвалив законопроект, який забороняє визнавати Крим російським

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      Парламент США схвалив законопроект, який забороняє визнавати Крим російським
      Парламент США схвалив законопроект, який забороняє визнавати Крим російським / 5.ua

      Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроект, який забороняє американському уряду визнавати анексований Крим російським.

      Рішення підтримали 427 членів нижньої палати, повідомили у посольстві США в Україні.

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      Схвалений документ забороняє федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить цій політиці щодо Криму.

      Варто зауважити, що президент США має право зробити виняток, якщо він вважатиме, що це є необхідним для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів.

      Тепер щоб законопроект став законом у США його має підписати президент Сполучених Штатів.

      Раніше члени комітету у закордонних справах Палати представників США одноголосно схвалили новий законопроект, який забороняє американському уряду визнавати окупований Крим російським.

       

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      Теги: Новини політики Новини України Новини США Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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