Парламент США схвалив законопроект, який забороняє визнавати Крим російським
Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроект, який забороняє американському уряду визнавати анексований Крим російським.
Рішення підтримали 427 членів нижньої палати, повідомили у посольстві США в Україні.
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Схвалений документ забороняє федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить цій політиці щодо Криму.
Варто зауважити, що президент США має право зробити виняток, якщо він вважатиме, що це є необхідним для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів.
Тепер щоб законопроект став законом у США його має підписати президент Сполучених Штатів.
Раніше члени комітету у закордонних справах Палати представників США одноголосно схвалили новий законопроект, який забороняє американському уряду визнавати окупований Крим російським.