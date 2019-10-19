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      Парламент Великобритании впервые за 37 лет соберется в субботу из-за Brexit

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      Из-за Brexit парламент Британии соберется в субботу
      Из-за Brexit парламент Британии соберется в субботу / pinterest.com

      Парламент Великобритании впервые за 37 лет соберется на заседание в субботу, 19 октября. Политики будут голосовать за соглашение о выходе из Евросоюза – Brexit.

      Субботнее заседание состоится впервые после вторжения на Фолклендские острова в 1982 году, пишет ВВС. Заседание уже назвали "суперсуботой".

      Коротко: Новое соглашение о Brexit между Британией и ЕС: как и когда теперь страна выйдет из Евросоюза

      Премьер-министр Борис Джонсон выступит с заявлением и попросит поддержать порядок выхода Великобритании из Евросоюза.

      Джонсон должен заручиться поддержкой 320 законодателей. Однако СМИ сообщают, что бывшие союзники Джонсона и оппозиционные партии могут не поддержать эту сделку.

      В то же время сотни тысяч людей должны прийти в парламент, требуя нового референдума о членстве в ЕС.

      Отметим, что новое соглашение о Brexit, о котором предварительно договорились Великобритания и ЕС, таки одобрили. Произошло это в Брюсселе во время саммита 27 стран Евросоюза в четверг, 17 октября. Однако между ЕС и Британией до сих пор нет конкретного соглашения, регулирующего торговое и финансовое взаимодействие после Brexit. Выход страны из состава ЕС без такого соглашения может привести к существенным экономическим потерям для обеих сторон.

      Что такое Brexit?
      Это выход Великобритании из Евросоюза от английских слов Britain (Великобритания) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС. Произойти это должно было еще 29 марта 2019 года, но после трех провальных голосований по соглашению по Brexit сроки перенесли на 31 октября.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Brexit Великобритания Борис Джонсон Евросоюз
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