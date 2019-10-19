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      Парламент Британії вперше за 37 років збереться в суботу через Brexit

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      Через Brexit парламент Британії збереться в суботу
      Через Brexit парламент Британії збереться в суботу / pinterest.com

      Парламент Великої Британії вперше за 37 років збереться на засідання у суботу, 19 жовтня. Політики голосуватимуть за угоду про вихід з Євросоюзу – Brexit.

      Суботнє засідання буде вперше після вторгнення на Фолклендські острови в 1982 році, пише ВВС. Засідання уже назвали "суперсуботою".

      Коротко: Нова угода про Brexit між Британією та ЄС: як і коли тепер країна вийде з Євросоюзу

      Прем'єр-міністр Борис Джонсон виступить із заявою та попросить підтримати порядок виходу Великої Британії з Євросоюзу.

      Джонсон повинен заручитися підтримкою 320 законодавців. Однак ЗМІ повідомляють, що колишні союзники Джонсона і опозиційні партії можуть не підтримати цю угоду.

      Водночас сотні тисяч людей повинні прийти під парламент, вимагаючи нового референдуму про членство в ЄС.

      Зауважимо, що нову угоду про Brexit, щодо якої попередньо домовилися Британія та ЄС, таки схвалили. Відбулося це в Брюсселі під час саміту 27 країн Євросоюзу у четвер, 17 жовтня. Проте між ЄС та Британією досі немає конкретної угоди, що регулює торгову і фінансову взаємодії після Brexit. Вихід країни зі складу ЄС без такої угоди може призвести до суттєвих економічних втрат для обох сторін.

      Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з Євросоюзу: від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Статися це мало ще 29 березня 2019 року, та після трьох провальних голосувань щодо угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.

      blog_ava
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Brexit Велика Британія Борис Джонсон Євросоюз
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