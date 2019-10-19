Парламент Британії вперше за 37 років збереться в суботу через Brexit

Парламент Великої Британії вперше за 37 років збереться на засідання у суботу, 19 жовтня. Політики голосуватимуть за угоду про вихід з Євросоюзу – Brexit.

Суботнє засідання буде вперше після вторгнення на Фолклендські острови в 1982 році, пише ВВС. Засідання уже назвали "суперсуботою".

Коротко: Нова угода про Brexit між Британією та ЄС: як і коли тепер країна вийде з Євросоюзу

Прем'єр-міністр Борис Джонсон виступить із заявою та попросить підтримати порядок виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Джонсон повинен заручитися підтримкою 320 законодавців. Однак ЗМІ повідомляють, що колишні союзники Джонсона і опозиційні партії можуть не підтримати цю угоду.

Водночас сотні тисяч людей повинні прийти під парламент, вимагаючи нового референдуму про членство в ЄС.

Зауважимо, що нову угоду про Brexit, щодо якої попередньо домовилися Британія та ЄС, таки схвалили. Відбулося це в Брюсселі під час саміту 27 країн Євросоюзу у четвер, 17 жовтня. Проте між ЄС та Британією досі немає конкретної угоди, що регулює торгову і фінансову взаємодії після Brexit. Вихід країни зі складу ЄС без такої угоди може призвести до суттєвих економічних втрат для обох сторін.

Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з Євросоюзу: від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Статися це мало ще 29 березня 2019 року, та після трьох провальних голосувань щодо угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.