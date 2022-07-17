Парламентарии Канады просят правительство объяснить передачу турбины для "Северного потока"
Источник:Politico
Решение правительства Канады передать Германии турбины для газопровода "Северный поток-1" вызвало недовольство у канадских депутатов. Поэтому они хотят заслушать министров и объяснение этого поступка.
Один из депутатов парламента Канады назвал решение правительства пощечиной украинскому народу. Поэтому теперь в парламент на выступление приглашают 2 министра и 3 посла.
Интересно Турбину возвращают, но санкции расширяют: Канада ввела против россии новые ограничения
Кого вызывают в парламент
Депутаты проголосовали за то, чтобы пригласить на выступление главу МИДа Мелани Жоли, министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона и 3 дипломатов – послов Украины, Германии и Европейского Союза. Министрам предлагают явиться с объяснением решения о передаче турбин до 22 июля.
Дипломатов вызывают для того, чтобы услышать позиции по этому вопросу, включая Украину. Решение канадского правительства вызвало негодование не только у нашей страны, но и у части парламента.
Решение правительства приостановить собственные санкции является пощечиной для украинского народа в его худший час. Важно, чтобы мы были тверды в своей решимости, потому что в противном случае россия просто продолжит усиливать свое давление,
– заявил депутат Гарнет Геруис.
Кроме дипломатов, канадские парламентарии предлагают заслушать и представителей Конгресса украинцев Канады, который также выразил возмущение решением правительства.
Канада решила передать Германии турбины "Северного потока-1": главное
- Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, чтобы возобновить полноценную работу российского газопровода "Северный поток-1". Это решение приветствовали в Германии.
- В Siemens это решение назвали политическим, однако отметили, что турбину передадут как можно скорее.
- В Украине такое решение вызвало негодование. Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Канада подверглась давлению со стороны россии. Советник главы "Нафтогаза" Светлана Залищук отметила, что украинская газотранспортная система может обеспечить дополнительные объемы поставок газа и без этой турбины.
- Президент Украины Владимир Зеленский также осудил это решение и назвал его абсолютно неприемлемым исключением из санкций, которое Москва будет воспринимать как слабость Запада.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал это решение трудным, в то же время Конгресс украинцев Канады решил обжаловать его в суде.
Канада отремонтирует еще 5 турбин "Северного потока-1": смотрите видео