В парламенте Армении депутаты второй день подряд устроили массовую драку: эмоциональное видео

Депутата руководящей партии Армении забросали бутылками. Уже второй день подряд в парламенте государства происходят массовые драки.

Из-за столкновений в зал заседаний вызвали службу безопасности. После этого уже 2 раза объявляли перерыв. В сети появилось видео инцидента.

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Почему произошла драка

Драка состоялась после выступления на заседании депутата от руководящей партии Айка Саркисяна. Во время него он заявил, якобы все бывшие министры обороны, при которых освобождение от армии покупали за деньги, являются предателями.

После речи депутата "Гражданского договора" его ударил представитель оппозиции. Бывший министр обороны Сейран Оганян бросил бутылку в Саркисяна в ответ на обвинения в измене родине.

Парламентариев разгоняли их коллеги. Депутата от Блока "Айастан" увезли в больницу. Гегам Назарян получил травму глаза во время драки.

Столкновения в парламенте Армении: смотрите видео Sputnik

Первая драка состоялась накануне

Предыдущий конфликт в парламенте произошел вчера, 24 июня. Драку спровоцировали разногласия руководящей политической силы с оппозицией.

Анна Мкртчян выразила недовольство работой Никола Пашиняна. Также она возмутилась охраной, с которой он пришел. В драке приняли участие депутаты и охрана. Во время спора парламентарии кричали: "Никол предатель!".

Коротко о парламенте Армении нового созыва

На внеочередных выборах в Армении 20 июня избрали парламент нового созыва. Он начал свою работу уже в начале августа.

Парламент содержит 107 депутатов, из которых 71 – от партии Пашиняна "Гражданский договор", 29 – блок "Армения", 7 – блок "Честь имею".

Пашинян в конце апреля 2021 года заявил, что уходит в отставку. Но намерен продолжать исполнять обязанности до внеочередных выборов.