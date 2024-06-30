Признала действия России геноцидом украинского народа: Парламентская ассамблея ООН приняла резолюцию

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла новую резолюцию. Признала действия России геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил народный депутат, председатель Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ, член парламентской делегации Павел Фролов.

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Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия России геноцидом украинского народа

В день открытия летней сессии в Бухаресте Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением десятилетней вооруженной агрессии России против Украины.

Признала действия военно-политического руководства России и ее вооруженных сил в ходе полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа,

– рассказал Фролов.

Документ также определяет, что необходимым условием для установления прочного мира является деколонизация страны-агрессора.

Главное из 70 пунктов резолюции ПА ОБСЕ:

призыв всех 53 стран-участниц ОБСЕ прилагать усилия для деоккупации Крыма и всех оккупированных территорий Украины путем поддержки Формулы мира и Крымской платформы;

призыв государств ОБСЕ создать Специальный трибунал для привлечения к ответственности России за преступления, совершенные в ходе агрессивной войны против Украины. Также провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, пыток, изнасилований, которые совершили оккупанты;

подчеркивается необходимость быстрого запуска механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины. Странам ОБСЕ предлагают присоединяться к Соглашению о Международном Реестре убытков, нанесенных Украине агрессией России;

президентские "выборы" 2024 года в России признаются подтасованными и такими, что подрывают легитимность всей избирательной системы страны-агрессора;

поддержка создания Международной коалиции по возвращению украинских детей. Обеспечение освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц;

призыв запретить импорт российского сжиженного газа в Евросоюз, реэкспорт и транзит через порты ЕС.

Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ продлится по 3 июля.