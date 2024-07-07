Парламентские выборы во Франции: левые разгромно выигрывают, ультраправые третьи – экзитпол

Во Франции 7 июля состоялись досрочные парламентские выборы. По данным экзитпола, сенсационную победу в голосовании могут одержать альянс левых сил "Народный фронт".

В то же время, как показали данные экзитпола, ультраправая популистская партия "Национальное объединение" заняла лишь третье место. Хотя им до этого прогнозировали победу на парламентских выборах во Франции.

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Левые одержали победу в выборах, по данным экзитпола

По данным прогноза Elabe, который выполнили по заказу BFMTV, RMC и La Tribune Dimanche, "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен и Джорданом Барделла, которое, согласно последним опросам, было лидером и потенциально могло получить абсолютное большинство, вместо этого может занять третье место и получить от 115 до 150 мест в парламенте.

Альянс левых сил "Народный фронт", по данным экзитпола, сейчас лидирует в гонке за места в Национальном собрании и, по прогнозам, получит от 175 до 205 мест. Для достижения абсолютного большинства альянсу необходимо получить 289 мест.

Тем временем пропрезидентский блок "Вместе", как ожидается, финиширует на втором месте, с прогнозами, что он получит от 150 до 175 мест.



Результаты экзитпола второго тура парламентских выборов во Франции / Фото BFMTV

Журналисты также отметили, что, несмотря на прорыв "Национального объединения" в первом туре парламентских выборов, левые победили за рубежом, в частности в Гайане, Мартинике и Гваделупе.

Кроме того, по оценке IFOP для телекомпании TF1, "Народный фронт" может получить 180 – 215 мест в парламенте во втором туре голосования, тогда как опрос Ipsos для France TV прогнозирует 172 – 215 мест для левого блока.

Как отреагировали на результаты экзитпола в партиях

Лидер левых во Франции Жан-Люк Меланшон заявил, что поражение президента Эмануэля Макрона на досрочных парламентских выборах было четко подтверждено голосованием во втором туре. Он сказал, что Макрон обязан призвать левую коалицию "Народный фронт" сформировать правительство. По его словам, волю народа необходимо "строго" уважать.

34-летняя Марион-Эми Аликс из партии Зеленых сказала, что в течение трех недель ее партия боролась и сделала все возможное.

Зеленые были действительно едины, и мы провели чрезвычайную кампанию,

– сказала она.

Рафаэль Глюксманн, лидер левоцентристской фракции Франции, заявил, что парламент будет разделен, и призвал левую коалицию "поступать как взрослые" и управлять коалицией. Лидер социалистов Оливье Фор заявил, что результаты второго тура голосования показали, что "Народному фронту" удалось объединить интересы левых.

Лидер ультраправых Джордан Барделла из партии "Национальное объединение", похоже, признал поражение, заявив, что Франция "была брошена в руки ультралевых" и что его партия "усилит свою работу в оппозиции".

Стоит отметить, что ни одна из партий, по предварительным данным, не получит абсолютного большинства в парламенте. Поэтому придется формировать коалицию из нескольких партий, которые пройдут после официальных объявлений результатов выборов.