Во Франции досрочные парламентские выборы: могут выиграть ультраправые, явка рекордная с 1978 года

Во Франции проходят досрочные парламентские выборы, которые Эммануэль Макрон объявил после поражения своей партии на выборах в Европарламент в июне.

Результаты опроса общественного мнения свидетельствуют, что впервые с 1990-х годов к власти в стране может прийти политическая сила, к которой не принадлежит президент. То есть впервые правительство и президент могут принадлежать к разным политическим партиям, пишет 24 Канал.

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Что известно о выборах во Франции

По состоянию на 17:00 30 июня уже 59,39% французов проголосовали на выборах в парламент.

Издание Le Figaro со ссылкой на данные французского Министерства внутренних дел объяснило, что это рекордная явка с 1978 года.

Это почти на 20 процентных пунктов больше, чем в первом туре парламентских выборов в 2022 году в то же время,

– объяснили журналисты.

Они отмечают, что кандидаты, которые получили не менее 12,5% голосов избирателей, зарегистрированных в избирательных списках, могут участвовать во втором туре. Он запланированных на 7 июля.

Стоит заметить, что 2 тур состоится только в том случае, если кандидаты не получат абсолютного большинства голосов. Если же получат, то мажоритарная избирательная система Франции не предусматривает второго тура выборов.

Во Франции выбирают 577 депутатов Национальной ассамблеи, то есть нижней палаты парламента. Участки в крупных городах будут открыты до 21:00, в малых – до 19:00 30 июня.

Кстати, результаты опроса от центра Elabe по заказу BFMTV и La Tribune Dimanche свидетельствуют, что в выборах может победить ультраправое "Национальное объединение". Ведь оно предварительно занимает с 33 – 36% голосов избирателей, на втором месте – левая коалиция "Новый народный фронт" – 28 – 31%, на третьем – центристский альянс Макрона с 20 – 23%.