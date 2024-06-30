Результати опитування громадської думки свідчать, що вперше з 1990-х років до влади у країні може прийти політична сила, до якої не належить президент. Тобто вперше уряд та президент можуть належати до різних політичних партій, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибори у Франції

Станом на 17:00 30 червня вже 59,39% французів проголосували на виборах до парламенту.

Видання Le Figaro з посиланням на дані французького Міністерства внутрішніх справ пояснило, що це рекордна явка з 1978 року.

Це майже на 20 відсоткових пунктів більше, ніж у першому турі парламентських виборів у 2022 році в той самий час,

– пояснили журналісти.

Вони зазначають, що кандидати, які отримали щонайменше 12,5% голосів виборців, зареєстрованих у виборчих списках, можуть брати участь в другому турі. Він запланованих на 7 липня.

Варто зауважити, що 2 тур відбудеться тільки у тому випадку, якщо кандидати не отримають абсолютної більшості голосів. Якщо ж отримають, то мажоритарна виборча система Франції не передбачає другого туру виборів.

Зверніть увагу! У Франції вибирають 577 депутатів Національної асамблеї, тобто нижньої палати парламенту. Дільниці у великих містах будуть відкриті до 21:00, у малих – до 19:00 30 червня.

До речі, результати опитування від центру Elabe на замовлення BFMTV і La Tribune Dimanche свідчать, що у виборах може перемогти ультраправе "Національне об'єднання". Адже воно попередньо займає з 33 – 36% голосів виборців, на другому місці – ліва коаліція "Новий народний фронт" – 28 – 31%, на третьому – центристський альянс Макрона з 20 – 23%.