Парламентские выборы в Армении: известны первые результаты

Центральный избирательный комитет Армении опубликовал первые данные о подсчете голосов на парламентских выборах. Согласно этим данным, уверенную победу одерживает блок "Мой шаг" исполняющего обязанности главы правительства Николы Пашиняна.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК Армении.

По итогам подсчета данных с 99 избирательных участков, блок "Мой шаг", который поддерживает Пашиняна, поддержали более 65% избирателей.

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На втором месте – "Процветающая Армения", за которую проголосовали около 11% избирателей.

На третьем – партия "Дашнакцутюн", за которую проголосовали более 10% людей.

Напомним, 16 октября Никол Пашинян ушел в отставку с должности премьера Армении, прямо озвучив главную цель – спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов.

24 октября на специальном заседании национального собрания Армении депутаты специально не выбрали единую кандидатуру Пашиняна на пост премьера, чтобы воплотить его план в жизнь. Ведь согласно конституции, парламент может быть распущен в случае, если дважды не изберет главу правительства.