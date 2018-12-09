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      Парламентські вибори у Вірменії: відомі перші результати

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      Перші результати парламентських виборів у Вірменії
      Перші результати парламентських виборів у Вірменії / Фото з відкритих джерел

      Центральний виборчий комітет Вірменії опублікував перші дані про підрахунок голосів на парламентських виборах. Згідно з цими даними, впевнену перемогу здобуває блок "Мій крок" виконувача обов'язків глави уряду Ніколи Пашиняна.

      Про це свідчать дані ЦВК Вірменії.

      За підсумками підрахунку даних з 99 виборчих дільниць, блок "Мій крок", що підтримує Пашиняна, підтримали понад 65% виборців.

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      На другому місці – "Процвітаюча Вірменія", за яку проголосували приблизно 11% виборців.

      На третьому – партія "Дашнакцутюн", за яку проголосували більше 10% людей.

      Нагадаємо, 16 жовтня Нікол Пашинян пішов у відставку з посади прем’єра Вірменії, прямо озвучивши головну мету, – спровокувати проведення дострокових парламентських виборів.

      24 жовтня на спеціальному засіданні Національних зборів Вірменії депутати спеціально не обрали єдину кандидатуру Пашиняна на пост прем'єра, щоб втілити його план у життя. Адже згідно з конституцією, парламент може бути розпущений у разі, якщо двічі не обере главу уряду.

      Теги: Новини політики Новини Вірменії Нікол Пашинян
      Джерело: 24 Канал
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