Парламентские выборы в Эстонии завершились: какие шансы у пророссийских сил

В Эстонии начался подсчет голосов после парламентских выборов. За место в парламенте страны борются 10 партий – и на этих выборах сразу несколько интриг.

В парламент страны – Рийгикогу – попасть может 101 депутат, пишет Укринформ.

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Для этого необходимо получить не менее 5% голосов. Главных претендентов на первое место двое – Центристская и Реформистская партии. Издание отмечает, что рейтинг обоих – более 20%.

Центристы считались ярко выраженной пророссийской партией, однако в последнее время их риторика несколько изменились. Они возглавили правящую коалицию, премьер-министром стал центрист Юри Ратас. При этом страна продолжает четко выраженный евроатлантический курс.

Взамен реформисты пытаются вернуть утраченные позиции. Кроме того, неизвестно, насколько увеличит свое присутствие в парламенте правопопулистская, евроскептическая партия EKRE (Консервативная народная партия Эстонии – 24 канал). Ее подозревают в связях с Россией, а рейтинг составляет – до 20%.

Хорошие шансы попасть в парламент имеют социал-демократы и Isamaa ("Отечество" – 24 канал). Обе партии поддерживает около 10% населения. Кроме того, шансы имеет и сравнительно новая партия "Эстония 200" с рейтингом около 5%.

Отметим, СМИ пишут, что в НАТО опасаются угрозы со стороны России в городе Нарва. Это небольший русскоязычный эстонский город на границе между двумя странами. И именно сюда президент России Владимир Путин может прийти "защищать" население.

Какая особенность выборов в Эстонии?

Предвыборные экзит-полы здесь не имеют большого значения. В стране развита система электронного государства, соответственно е-голосование и предварительное голосование завершилось уже в среду. В нем приняли участие почти 350 тысяч граждан, то есть около 40% избирателей. Большая часть которых проголосовали именно электронным способом.