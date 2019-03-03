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      Парламентські вибори в Естонії завершились: які шанси у проросійських сил

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      Парламентські вибори в Естонії завершились
      Парламентські вибори в Естонії завершились / Фото з відкритих джерел

      В Естонії розпочався підрахунок голосів після парламентських виборів. За місце у парламенті країни борються 10 партій – і на цих виборах відразу кілька інтриг.

      До парламенту країни – Рійгікогу – потрапити може 101 депутат, пише Укрінформ.

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      Для цього необхідно отримати щонайменше 5% голосів. Головних претендентів на перше місце двоє – Центристська та Реформістська партії. Видання зазначає, що рейтинг обох – понад 20%.

      Центристи вважалися яскраво вираженою проросійською партією, однак останнім часом їхня риторика дещо змінилися. Вони очолили правлячу коаліцію, прем'єр-міністром став центрист Юрі Ратас. При цьому країна продовжує чітко виражений євроатлантичний курс.

      Натомість реформісти намагаються повернути втрачені позиції. Окрім того, невідомо, наскільки збільшить свою присутність в парламенті правопопулістська, євроскептична партія EKRE (Консервативна народна партія Естонії – 24 канал). Її підозрюють у зв'язках з Росією, а рейтинг становить – до 20%.

      Хороші шанси потрапити до парламенту мають соціал-демократи та Isamaa ( "Вітчизна", – 24 канал). Обидві партії підтримує близько 10% населення. Окрім того, шанси має і порівняно нова партія "Естонія 200" із рейтингом близько 5%.

      Яка особливість виборів у Естонії?Передвиборчі екзит-поли тут не мають великого значення. У країні розвинена система електронної держави, відповідно е-голосування і попереднє голосування завершилося вже в середу. У ньому взяли участь майже 350 тисяч громадян, тобто близько 40% виборців. Велика частина яких проголосувала саме електронним способом.

      Результати електронного голосування:

      • Опозиційна партія Реформ – 98736 голосів, або 40%
         
      • Опозиційна консервативна народна партія – 33306 голосів, або 13,5%
         
      • Isamaa – 31022 голосів, або 12,6%
         
      • Центристська партія – 28826 голосів, або 11,7%
         
      • Правляча соціал-демократична партія – 28276голосів, або 11,4%

      В електронному голосуванні взяли участь 247 232 виборців, що є рекордним показником.

      Зазначимо, ЗМІ пишуть, що у НАТО побоюються загрози зі сторони Росії у місті Нарва. Це невелике російськомовне естонське місто на кордоні між обома країнами. І саме сюди президент Росії Володимир Путін може прийти "захищати" населення.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Естонія
      Джерело: 24 Канал
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