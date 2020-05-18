Парламентский рейтинг: за какие партии готовы голосовать украинцы

Если бы выборы в Верховную Раду происходили в ближайшее время, то украинцы больше всего поддержали бы партию "Слуга народа" – 34% голосов. После нее с ощутимым отрывом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" , "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Партию "Слуга народа" украинцы продолжают поддерживать активнее всего. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг". Читайте также Три четверти украинцев не доверяют Порошенко За какие партии украинцы готовы голосовать на выборах: рейтинг возглавляет партия "Слуга народа" – 34%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,1%;

"Европейская солидарность" – 14,0%;

"Батькивщина" – 9,2%;

"Сила и честь" – 4,7%;

"Радикальная партия" – 4%;

по 3% готовы поддержать партию Шария, "Украинскую стратегию Гройсмана", "Свободу" и "Голос". В опросе учтено мнение тех украинцев, которые уже определились с выбором. Что известно об опросе Его в течение 12 – 13 мая проводила группа "Рейтинг".

Путем телефонных интервью были опрошены респонденты в возрасте от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий.

Общее количество опрошенных – 3 тысячи.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%. Обратите внимание! Согласно результатам опроса КМИС, проведенного с 17 по 25 апреля, на выборах в Раду 5%-й барьер преодолели бы четыре политические партии. Это: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина".