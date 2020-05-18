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Парламентский рейтинг: за какие партии готовы голосовать украинцы

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За какие партии украинцы готовы голосовать сегодня: новые рейтинги
Які партії користуються найбільшою популярністю серед українців / rbc.ua

Если бы выборы в Верховную Раду происходили в ближайшее время, то украинцы больше всего поддержали бы партию "Слуга народа" – 34% голосов. После нее с ощутимым отрывом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" , "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Партию "Слуга народа" украинцы продолжают поддерживать активнее всего. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг".

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За какие партии украинцы готовы голосовать на выборах:

  • рейтинг возглавляет партия "Слуга народа" – 34%;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,1%;
  • "Европейская солидарность" – 14,0%;
  • "Батькивщина" – 9,2%;
  • "Сила и честь" – 4,7%;
  • "Радикальная партия" – 4%;
  • по 3% готовы поддержать партию Шария, "Украинскую стратегию Гройсмана", "Свободу" и "Голос".

В опросе учтено мнение тех украинцев, которые уже определились с выбором.

Что известно об опросе

  • Его в течение 12 – 13 мая проводила группа "Рейтинг".
  • Путем телефонных интервью были опрошены респонденты в возрасте от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий.
  • Общее количество опрошенных – 3 тысячи.
  • Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Обратите внимание! Согласно результатам опроса КМИС, проведенного с 17 по 25 апреля, на выборах в Раду 5%-й барьер преодолели бы четыре политические партии. Это: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Европейская солидарность Статистика Радикальная партия Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа Социологическое исследование
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