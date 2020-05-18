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Парламентський рейтинг: за які партії готові голосувати українці

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За які партії українці готові голосувати сьогодні: нові рейтинги
Які партії користуються найбільшою популярністю серед українців / rbc.ua

Якщо б вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то українці найбільше підтримали б партію "Слуга народу" – 34% голосів. Після неї з відчутним відривом йдуть "Опозиційна платформа – За життя" , "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Партію "Слуга народу" українці продовжують підтримувати найактивніше. Про це свідчать результати опитування, проведеного групою "Рейтинг".

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За які партії українці готові голосувати на виборах:

  • рейтинг очолює партія "Слуга народу" – 34%;
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 15,1%;
  • "Європейська солідарність" – 14,0%;
  • "Батьківщина" – 9,2%;
  • "Сила і честь" – 4,7%;
  • "Радикальна партія" – 4%;
  • по 3% готові підтримати партію Шарія, "Українську стратегію Гройсмана", "Свободу" і "Голос".

В опитуванні врахована думка тих українців, які вже визначилися з вибором.

Що відомо про опитування

  • Його протягом 12 – 13 травня проводила група "Рейтинг".
  • Шляхом телефонних інтерв’ю опитали респондентів віком від 18 років по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій.
  • Загальна кількість опитаних – 3 тисячі.
  • Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Зверніть увагу! Відповідно до результатів опитування КМІС, проведеного з 17 по 25 квітня, на виборах до Ради 5%-ий бар'єр подолали б чотири політичні партії. Це: "Слуга народу", ОПЗЖ, "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Європейська солідарність Статистика Радикальна партія Опозиційна платформа – За життя Слуга народу Соціологічне дослідження
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