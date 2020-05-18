Парламентський рейтинг: за які партії готові голосувати українці

Якщо б вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то українці найбільше підтримали б партію "Слуга народу" – 34% голосів. Після неї з відчутним відривом йдуть "Опозиційна платформа – За життя" , "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Партію "Слуга народу" українці продовжують підтримувати найактивніше. Про це свідчать результати опитування, проведеного групою "Рейтинг". Читайте також Три чверті українців не довіряють Порошенку За які партії українці готові голосувати на виборах: рейтинг очолює партія "Слуга народу" – 34%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 15,1%;

"Європейська солідарність" – 14,0%;

"Батьківщина" – 9,2%;

"Сила і честь" – 4,7%;

"Радикальна партія" – 4%;

по 3% готові підтримати партію Шарія, "Українську стратегію Гройсмана", "Свободу" і "Голос". В опитуванні врахована думка тих українців, які вже визначилися з вибором. Що відомо про опитування Його протягом 12 – 13 травня проводила група "Рейтинг".

Шляхом телефонних інтерв’ю опитали респондентів віком від 18 років по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій.

Загальна кількість опитаних – 3 тисячі.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%. Зверніть увагу! Відповідно до результатів опитування КМІС, проведеного з 17 по 25 квітня, на виборах до Ради 5%-ий бар'єр подолали б чотири політичні партії. Це: "Слуга народу", ОПЗЖ, "Європейська солідарність" та "Батьківщина".