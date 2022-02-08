Соответствующее заявление о саммите Крымской платформы, сообщает 24 канал, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал на брифинге 8 февраля.

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Летом состоится новый саммит Крымской платформы

Министр анонсировал проведение нового саммита Крымской платформы в Украине в августе.

Крым тоже был у нас на повестке дня. Я проинформировал Анналену (главу МИД Германии Анналену Бербок – 24 канал) о том, что в Украине в августе пройдет парламентский саммит Крымской платформы,

– отметил глава МИД.

Он добавил, что украинская сторона будет ждать приезда немецкой делегации.

К слову, во время своего визита в Киев Бербок выразила готовность стать одним из солидеров Крымской платформы.

Напомним, в начале декабря 2021 года Кулеба в ОБСЕ представил элементы долгосрочной программы работы Крымской платформы, в том числе совместных действий стран-участниц.

Первый саммит Крымской платформы в Киеве: коротко

В Киеве 23 августа прошел учредительный саммит Крымской платформы, к которой присоединились делегации из 46 стран мира. На мероприятие приехали представители всех стран НАТО.

Событие состояло из 4 панелей: непризнание попытки оккупации Крыма, милитаризация Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, восстановление прав крымскотатарского народа.

По итогам саммита его участники подписали совместную декларацию, предусматривающую санкции против России.

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