Парламенты Украины и стран Балтии подписали совместное заявление по ЕС и НАТО
Источник:фейсбук Руслана Стефанчука
В совместном заявлении парламентов Украины и стран Балтии спикеры призывают международное сообщество как можно быстрее ввести бесполетную зону, ускорить предоставление Украине членства в ЕС и предпринять еще ряд важных шагов.
Заявление подписали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и спикеры парламентов Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, Латвии – Инара Мурниеце и Эстонии – Юри Ратас.
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В заявлении говорится об объединении усилий, чтобы прекратить российскую агрессию и восстановить безопасность в Европе.
Детали подписанного заявления
Представители парламентов зафиксировали несколько важных для Украины пунктов. Среди них – необходимость ускорения членства Украины в ЕС и продолжения политики открытых дверей НАТО. Кроме того, подписанты считают необходимыми следующие шаги:
- предлагают международному сообществу ввести полное торговое эмбарго против России;
- призывают государства увеличить поставки всего оружия, которое необходимо Украине для победы;
- заявляют, что все военные преступления Кремля должны рассматриваться в Международном суде и Международном уголовном суде;
- отмечают необходимость начать думать об восстановлении Украины уже сейчас и выступать за комплексный план помощи для восстановления экономики Украины.
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