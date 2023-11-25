Их за 200 метров до границы со Словакией задержали пограничники, информирует 24 Канал. При посадке в авто, которым их должны были доставить до границы, мужчины должны были сказать контрольное слово "картофель".

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Такое указание им давали по телефону из разных номеров. Такая "услуга" стоила от 5 до 8 тысяч долларов. "Переправителей" через границу они находили в соцсетях. Всех задержанных привлекут к ответственности.

Уклонист заблудился в горах, а впоследствии умер

Пограничники обнаружили на Раховщине обессиленного мужчину. Он едва мог передвигаться и разговаривать. Мужчина хотел незаконно попасть в Румынию.

Его госпитализировали с обморожением нижних конечностей и переохлаждением. Впоследствии он скончался.

При себе 46-летний житель Днепропетровской области имел паспорт гражданина Украины, вид на жительство и получение выплат в Румынии. Уклонист хотел незаконно пересечь государственную границу в горах. С собой он не взял ни запасов пищи и воды, ни одежды с соответствующим снаряжением.

Обратите внимание! Как сообщали СМИ, с начала полномасштабной войны России против Украины почти 20 тысяч мужчин незаконно пересекли государственную границу Украины. Еще более 21 тысячу мужчин задержали, когда они пытались это сделать. Самые распространенные способы – проход с помощью поддельных документов на пунктах пропуска или подкуп пограничников, или обход КПП. С начала полномасштабного вторжения инспекторам ГПСУ предлагали взятки более 800 раз. Общая сумма – более 3 миллионов гривен.