Їх за 200 метрів до кордону зі Словаччиною затримали прикордонники, інформує 24 Канал. При посадці в авто, яким їх мали доправити до кордону, чоловіки повинні були сказати контрольне слово "картопля".

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Таку вказівку їм давали телефоном із різних номерів. Така "послуга" коштувала від 5 до 8 тисяч доларів. "Переправників" через кордон вони знаходили у соцмережах. Усіх затриманих притягнуть до відповідальності.

Ухилянт заблукав у горах, а згодом помер

Прикордонники знайшли на Рахівщині знесиленого чоловіка. Він ледве міг пересуватися та розмовляти. Чоловік хотів незаконно потрапити до Румунії.

Його шпиталізували з обмороженням нижніх кінцівок та переохолодженням. Згодом він помер.

При собі 46-річний мешканець Дніпропетровської області мав паспорт громадянина України, посвідку на проживання та отримання виплат у Румунії. Ухилянт хотів незаконно перетнути державний кордон у горах. Із собою він не взяв ані запасів їжі та води, ані одягу з відповідним спорядженням.

Зверніть увагу! Як повідомляли ЗМІ, від початку повномасштабної війни Росії проти України майже 20 тисяч чоловіків незаконно перетнули державний кордон України. Ще понад 21 тисячу чоловіків затримали, коли вони намагалися це зробити. Найпоширеніші способи – прохід за допомогою підроблених документів на пунктах пропуску чи підкуп прикордонників, або обхід КПП. Від початку повномасштабного вторгнення інспекторам ДПСУ пропонували хабаря понад 800 разів. Загальна сума – понад 3 мільйони гривень.