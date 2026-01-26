Возле Филиппин затонул паром, на борту которого было более 350 человек: есть много погибших
- Возле Филиппин затонул паром M/V Trisha Kerstin 3, на борту которого было 359 человек, из них 15 погибли.
- Спасены большинство людей, а причины катастрофы пока не установлены.
У берегов Филиппин ночью 26 января затонул межостровной паром. Известно о по меньшей мере 15 погибших людей из 359, находившихся на борту.
Однако есть и спасенные пассажиры. Об этом филиппинская береговая охрана сообщила Associated Press.
Что известно о гибели людей на пароме?
По данным береговой охраны, грузопассажирский паром M/V Trisha Kerstin 3 затонул на юге Филиппин. Судно направлялось из портового города Замбоанга на остров Холо в провинции Сулу. На борту были 332 пассажира и 27 членов экипажа.
Всего удалось спасти по меньшей мере 316 человек. Однако известно о гибели по меньшей мере 15 человек. Для спасения привлекли корабли береговой охраны и ВМС, авиацию, вертолет Black Hawk, а также рыбацкие лодки.
Точные причины катастрофы пока не установлены. Вероятно, паром пошел ко дну из-за технических проблем.
В то же время командир филиппинской береговой охраны Ромель Дуа заявил, что судно проверили перед выходом из порта, а перегрузки не зафиксировали.
Недавние похожие аварии в мире
В Испании 18 января произошла масштабная авария на железной дороге. В результате столкновения двух скоростных поездов погибли 39 человек. Поезд сообщением Малага – Мадрид сошел с рельсов возле Адамуса. Он выехал на встречные пути и врезался в состав другого поезда.
В Польше 23 декабря 2025 года произошло смертельное ДТП. Оно унесло жизни шести человек. По предварительным данным, пятеро из них были украинцами.
На границе Грузии и Азербайджана разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. На борту находились военнослужащие, которые возвращались из Баку. По данным минобороны Турции, все они погибли.